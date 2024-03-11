Россиянам подсказали способ сделать блины полезнее

Диетолог Цимбалова: блины станут полезнее, если замешивать тесто на овсяной муке

Блины являются главным угощением во время Масленичной недели, однако назвать их полезными нельзя, считает диетолог, эндокринолог Ольга Цимбалова. Способ сделать любимое блюдо более полезным и менее калорийным она подсказала в беседе с aif.ru.

Чтобы блины не навредили фигуре, Цимбалова посоветовала замешивать тесто для них на овсяной муке и жарить не на растительном масле, а на смальце — жире, вытопленном из сала. Также диетолог рекомендовала подавать блины со сметаной и сливочным маслом. При этом от таких топпингов, как сгущенное молоко и повидло, лучше отказаться, считает диетолог, так как они лишь сделают блюдо более калорийным.

Врач добавила, что россиянам с диагностированным ожирением не стоит каждый день употреблять блины. В остальных случаях можно есть их ежедневно, но в умеренных количествах. Сжечь лишние калории при этом поможет прогулка на свежем воздухе, заключила Цимбалова.

Ранее диетолог, гастроэнтеролог и терапевт Александра Разаренова рассказала, сколько в день допустимо съедать блинов. По ее мнению, чтобы не навредить фигуре и здоровью, нужно ограничиться двумя-тремя блинами.