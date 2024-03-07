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08:20, 7 марта 2024Забота о себе

Диетолог назвала суточную норму блинов

Диетолог Разаренова посоветовала употреблять не более двух-трех блинов в день

Фото: Evgheni Russu / Unsplash

Диетолог, гастроэнтеролог и терапевт Александра Разаренова в беседе с «Радио 1» назвала суточную норму блинов.

По ее словам, количество блинов, которое можно съесть без вреда для здоровья, зависит от индивидуальных особенностей человека. Специалист добавила, что допустимым количеством считается два-три блина в день. Она призвала слушать «свои ощущения сытости »и не переедать.

Врач также порекомендовала выбирать легкие и полезные начинки, в том числе свежие овощи, зелень, творог, ягоды или фрукты.

Ранее диетолог Кристина Плотникова рассказала о пользе ежедневного умеренного употребления сала. В частности, по ее словам, этот продукт полезен для иммунитета. По ее словам, в сале содержатся витамины и аминокислоты, которые снижают уровень плохого холестерина и повышают уровень хорошего, поэтому этот продукт не опасен для организма.

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      Марина Совина
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