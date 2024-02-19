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13:22, 19 февраля 2024Забота о себе

Названа польза от ежедневного употребления сала

Диетолог Плотникова: умеренное употребление сала полезно для иммунитета

Фото: VITALII BORKOVSKYI / Shutterstock / Fotodom

Несмотря на высокую калорийность, сало — ценный продукт питания, который вредит фигуре при умеренном употреблении, заявила диетолог Кристина Плотникова. Пользу от ежедневного употребления этого продукта она назвала в беседе с «Лентой.ру».

Многие считают сало вредным из-за содержания в нем насыщенных жиров, из-за которых повышается уровень холестерина, сказала Плотникова. Однако в сале этих жиров намного меньше, чем, например, в пальмовом масле. Также в сале содержатся витамины и аминокислоты, которые снижают уровень плохого холестерина и повышают уровень хорошего, поэтому этот продукт не опасен для организма.

Так же сало богато витаминами А, D, E и K. Эти витамины не только поддерживают здоровье кожи, ногтей и волос, но и играют важную роль в нормальном функционировании организма

Кристина Плотниковадиетолог

Кроме того, в сале содержатся железо, цинк, селен, кальций, магний, марганец, фосфор, необходимые для нормальной работы иммунной системы и образования гемоглобина, добавила врач. К тому же, этот продукт содержит аминокислоты и жирные кислоты, необходимые для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы.

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В день можно съедать не больше
30-50
граммов сала

Плотникова также заверила, что, вопреки распространенным мифам, от умеренного употребления сала фигура не испортится, так как жир в организме накапливается скорее от употребления быстрых углеводов, чем жиров. К тому же сало дает ощущение сытости надолго, что помогает не переедать

«Однако от сала следует отказаться людям с проблемами с ЖКТ, больной печенью, диабетом и ожирением», — подвела итог диетолог.

Ранее Плотникова перечислила идеальные напитки перед сном. Она посоветовала пить по вечерам травяной чай и теплое молоко.

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      Вера Владзиевская
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