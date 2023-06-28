Названы идеальные напитки перед сном

Диетолог Кристина Плотникова назвала теплое молоко идеальным напитком перед сном

Теплое молоко — идеальный напиток перед сном, утверждает диетолог Кристина Плотникова. Его полезные свойства она назвала «Ленте.ру».

По словам диетолога, теплое молоко оказывает расслабляющее действие благодаря содержанию триптофана — аминокислоты, уменьшающей уровень стресса. Однако у некоторых людей употребление молочных продуктов может вызвать отеки, предупредила Плотникова.

Полезен перед сном и травяной чай, продолжила собеседница «Ленты.ру». Она отметила, что многие травы содержат антиоксиданты и другие вещества, укрепляющие иммунную систему.

Мелисса, мята, лаванда и чабрец улучшают сон, избавляют от бессонницы. Ромашка, пустырник и валериана успокаивают, снижают уровень тревоги. Также травяной чай из ромашки, фенхеля или имбиря облегчает пищеварение Кристина Плотникова диетолог

Напиток из кэроба — плода рожкового дерева — по вкусу напоминает какао и обладает множеством полезных свойств, отметила диетолог. Этот напиток улучшает качества сна, так как содержит натуральный барбитурат лайкоподин. Также в состав кэроба входят магний калиьций, снижающие уровень стресса и улучшающие настроение.

«Также кэроб содержит витамины и минералы, которые помогают укрепить иммунитет и защитить организм от болезней, и растворимые волокна, регулирующие уровень глюкозы в крови и улучшающие пищеварение», — заключила Плотникова.

Ранее Кристина Плотникова назвала идеальные напитки для завтрака. К ним она отнесла кефир и зеленый чай.