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10:33, 16 июня 2023Из жизни

Названы идеальные напитки для завтрака

Диетолог Кристина Плотникова назвала кефир и зеленый чай идеальными напитками для завтрака

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Диетолог Кристина Плотникова назвала кефир и зеленый чай идеальными напитками для завтрака. Эти и другие напитки, которые лучше всего подходят для начала дня, она перечислила в беседе с «Лентой.ру».

Специалистка советует пить натощак воду или воду с лимоном (если нет проблем с ЖКТ), чтобы привести организм в тонус и запустить процессы пищеварения. А непосредственно во время пищи, пор ее словам, следует пить зеленый чай, кефир, смузи или какао.

Зеленый чай

В составе зеленого чая присутствует кофеин, поэтому его употребление с утра позволит взбодриться и быстрее проснуться, говорит собеседница «Ленты.ру». Также, добавила она, напиток стимулирует работу головного мозга, параллельно запуская процесс сжигания жира.

Зеленый чай — мощный антиоксидант, содержащий 20 аминокислот, витамины и микроэлементы

Кристина Плотниковадиетолог

Кефир

Кефир, по словам Плотниковой, успокаивает центральную нервную систему, содержит большое количество витаминов. Помимо этого напиток улучшает работу ЖКТ, благодаря множеству лакто- и бифидобактерий в своем составе.

Смузи

Диетолог рассказала, что смузи бывают разными: овощными, ягодными, фруктовыми, с добавлением сливок, кокосового или миндального молока.

«Калорийный смузи может стать полноценным завтраком, содержащим множество полезных веществ. Предпочтение стоит отдать зеленым смузи с добавлением сельдерея и большого количества зелени, это позволит избавиться от отеков с утра и получить большую дозу клетчатки», — разъяснила Плотникова.

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Какао

Этот калорийный напиток, по словам специалистки, отлично утоляет чувство голода и приводит организм в тонус. Специалистка отметила, что в какао содержится много полезных веществ: кофеин, аминокислоты, антиоксиданты, органические кислоты, витамины Е, К, витамины группы В, фосфор, магний, цинк, медь, марганец.

Ранее Плотникова рассказала, как можно похудеть без отказа от хлеба. Она посоветовала заменить пшеничный хлеб на менее калорийный цельнозерновой.

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    Вера Владзиевская
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