Россиян научили худеть без отказа от хлеба

Диетолог Плотникова посоветовала заменить пшеничный хлеб на цельнозерновой ради фигуры

Тем, кто следит за фигурой или стремится похудеть, следует заменить пшеничный хлеб на цельнозерновой или ржаной, советует диетолог Кристина Плотникова. В беседе с «Лентой.ру» она научила россиян худеть без отказа от хлеба.

Белый хлеб и другая выпечка из пшеничной муки мешают снижению веса из-за высоких калорийности (от 250 килокалорий на 100 граммов) и гликемического индекса (более 90), объяснила диетолог. Однако если белый хлеб заменить на ржаной с отрубями или цельнозерновой, то это, по ее словам, пойдет на пользу фигуре.

Ржаной и цельнозерновой хлеб имеет меньшую калорийность (примерно 180-185 килокалорий), содержит больше клетчатки, лучше усваивается организмом, не повышая уровень глюкозы в крови Кристина Плотникова диетолог

Хлебцы — отличная альтернатива белому хлебу, продолжила Плотникова. Главное, чтобы в их составе была только цельнозерновая мука, а не рисовая и не пшеничная.

«Если вы все-таки не можете жить без белого хлеба, то есть один секрет, как сделать его более полезным. Нужно заморозить хлеб в морозилке и перед употреблением подсушить в тостере! Такой способ позволяет снизить гликемический индекс хлеба и его калорийность. Крахмал после замораживания не всасывается, не повышает уровень сахара в крови. Такой хлеб можно есть и диабетикам, и людям, которые хотят похудеть», — подсказала хитрость диетолог.

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