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09:49, 7 июня 2023Забота о себе

Россиян научили худеть без отказа от хлеба

Диетолог Плотникова посоветовала заменить пшеничный хлеб на цельнозерновой ради фигуры

Фото: Pesce Huang / Unsplash

Тем, кто следит за фигурой или стремится похудеть, следует заменить пшеничный хлеб на цельнозерновой или ржаной, советует диетолог Кристина Плотникова. В беседе с «Лентой.ру» она научила россиян худеть без отказа от хлеба.

Белый хлеб и другая выпечка из пшеничной муки мешают снижению веса из-за высоких калорийности (от 250 килокалорий на 100 граммов) и гликемического индекса (более 90), объяснила диетолог. Однако если белый хлеб заменить на ржаной с отрубями или цельнозерновой, то это, по ее словам, пойдет на пользу фигуре.

Ржаной и цельнозерновой хлеб имеет меньшую калорийность (примерно 180-185 килокалорий), содержит больше клетчатки, лучше усваивается организмом, не повышая уровень глюкозы в крови

Кристина Плотниковадиетолог

Хлебцы — отличная альтернатива белому хлебу, продолжила Плотникова. Главное, чтобы в их составе была только цельнозерновая мука, а не рисовая и не пшеничная.

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«Если вы все-таки не можете жить без белого хлеба, то есть один секрет, как сделать его более полезным. Нужно заморозить хлеб в морозилке и перед употреблением подсушить в тостере! Такой способ позволяет снизить гликемический индекс хлеба и его калорийность. Крахмал после замораживания не всасывается, не повышает уровень сахара в крови. Такой хлеб можно есть и диабетикам, и людям, которые хотят похудеть», — подсказала хитрость диетолог.

Ранее диетолог Кристина Плотникова рассказала о полезных летних супах. Она посоветовала утолять голод в жару не только свекольником и окрошкой, но и подсказала рецепт болгарского супа таратор.

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    Вера Владзиевская
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