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21:01, 26 апреля 2024Мир

Трамп предложил Байдену провести дебаты в суде Нью-Йорка

Трамп готов к дебатам с Байденом в любое время, даже в суде Нью-Йорка

Фото: Dave Sanders / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп предложил американскому лидеру Джо Байдену провести предвыборные дебаты в любое время, в том числе и в суде Нью-Йорка вечером в пятницу 26 апреля. Об этом кандидат в президенты сообщил на своей странице в социальной сети Truth Social.

«Вороватый Джо Байден только что объявил, что готов к дебатам. Каждый знает, что он это не всерьез, но если вдруг всерьез, то я говорю: "Где угодно, когда угодно, в любом месте"», — написал Трамп.

Он отметил, что будет ждать президента вечером в суде Нью-Йорка, куда сам ежедневно ходит на слушания своего уголовного дела. Отмечается, что Байден также на данный момент находится в Нью-Йорке в рамках своей предвыборной кампании.

Ранее Байден заявил, что готов провести дебаты с Трампом. По его словам, он будет рад поучаствовать в них, но не знает когда.

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      Виктория Кондратьева
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