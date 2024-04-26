Байден заявил о готовности принять участие в дебатах с Трампом

Президент США Байден готов принять участие в дебатах с Дональдом Трампом

Президент США Джо Байден готов принять участие в дебатах с кандидатом на пост Дональдом Трампом. Об этом он заявил в интервью для радиостанции Sirius XM.

«Я не знаю когда... Я рад провести с ним дебаты», — подтвердил американский президент.

Отмечается, что Трамп уже неоднократно призывал Байдена встретиться с ним на дебатах. Бывший хозяин Белого дома отметил, что в ходе словесного противостояния он сможет продемонстрировать наличие когнитивных нарушений у действующего президента.

Ранее Байден поставил условие для проведения дебатов с предполагаемым кандидатом от Республиканской партии. По его словам, согласится ли он на это, будет зависеть от поведения Трампа.