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23:55, 8 марта 2024Мир

Байден поставил условие для дебатов с Трампом

Байден: проведение дебатов с Трампом будет зависеть от его поведения
Джо Байден

Джо Байден. Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Президент США Джо Байден заявил, что проведение дебатов с Дональдом Трампом будет зависеть от поведения бывшего главы Белого дома. Об этом сообщает Bloomberg.

Каким именно должно быть поведение Трампа, Байден не уточнил.

О приглашении Байдена к дебатам со стороны Трампа стало известно 6 марта. По его словам, он согласен на публичный разговор с нынешним президентом в любом месте и в любое время.

Трамп и Байден одержали победу на внутрипартийных праймериз в большинстве штатов и остались главными кандидатами на пост президента от своих партий.

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      Марина Совина
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