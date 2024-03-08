Байден поставил условие для дебатов с Трампом

Байден: проведение дебатов с Трампом будет зависеть от его поведения

Президент США Джо Байден заявил, что проведение дебатов с Дональдом Трампом будет зависеть от поведения бывшего главы Белого дома. Об этом сообщает Bloomberg.

Каким именно должно быть поведение Трампа, Байден не уточнил.

О приглашении Байдена к дебатам со стороны Трампа стало известно 6 марта. По его словам, он согласен на публичный разговор с нынешним президентом в любом месте и в любое время.

Трамп и Байден одержали победу на внутрипартийных праймериз в большинстве штатов и остались главными кандидатами на пост президента от своих партий.