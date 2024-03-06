Стали известны результаты праймериз Трампа и Байдена

CNBC: Трамп и Байден одержали победу на президентских праймериз

В ходе «супервторника» бывший президент США Дональд Трамп и действующий лидер Соединенных Штатов Джо Байден выиграли праймериз в большинстве штатов и остались главными кандидатами на пост президента от своих партий. Об этом сообщил телеканал CNBC.

Дональд Трамп одержал победу на выборах кандидата от Республиканской партии в 14 штатах из 15, уступив в Вермонте экс-губернатору Южной Каролины Никки Хейли. Она набрала половину от общего числа голосов, в то время как за Трампа проголосовало лишь 45 процентов избирателей.

Действующий глава государства Байден, в свою очередь, проиграл праймериз лишь в Американском Самоа. Он уступил предпринимателю из Мэриленда Джейсону Палмеру, который относительно недавно начал политическую карьеру и, предположительно, никогда не посещал эту заморскую территорию США.

«Супервторник» — первый вторник марта в год выборов, когда в большинстве американских штатов проходят внутрипартийные голосования (праймериз) и собрания партийных активистов (кокусы) демократической и республиканской партий. В ходе голосований партии определяют, кто будет представлять их на общенациональных выборах. 5 марта в ходе «супервторника» голосование проходило в 15 штатах.

Ранее сообщалось, что Байден, по предварительным данным, победил с результатом 70-90 процентов голосов в большинстве штатов. Трамп, в свою очередь, прокомментировал свой успех в большинстве штатов, назвав прошедший «супервторник» «великолепным вечером».