Трамп прокомментировал победы на праймериз в супервторник

Трамп назвал победы на праймериз в супервторник великолепным вечером

Бывший президент США Дональд Трамп прокомментировал победы на праймериз, назвав их «великолепным вечером». Об этом сообщает Fox News.

«Они не просто так называют этот день супервторником. Это важный день», — заявил он. По итогам подсчета первых голосов Трамп лидирует на праймериз республиканцев в более чем 10 штатах, в том числе Алабаме, Техасе, Арканзасе, Оклахоме, Мэне, Северной Каролине и ряде других.

В первый вторник марта в год выборов в США проводятся первичные выборы (праймериз) и собрания партийных активистов (кокусы) республиканцев в 15 штатах. Супервторник — день самого масштабного внутрипартийного голосования, которое проходит одновременно во множестве штатов и определяет, кто из кандидатов будет представлять свою партию на общенациональных выборах.