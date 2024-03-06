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07:48, 6 марта 2024Мир

Трамп прокомментировал победы на праймериз в супервторник

Трамп назвал победы на праймериз в супервторник великолепным вечером

Фото: Mike Blake / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп прокомментировал победы на праймериз, назвав их «великолепным вечером». Об этом сообщает Fox News.

«Они не просто так называют этот день супервторником. Это важный день», — заявил он. По итогам подсчета первых голосов Трамп лидирует на праймериз республиканцев в более чем 10 штатах, в том числе Алабаме, Техасе, Арканзасе, Оклахоме, Мэне, Северной Каролине и ряде других.

В первый вторник марта в год выборов в США проводятся первичные выборы (праймериз) и собрания партийных активистов (кокусы) республиканцев в 15 штатах. Супервторник — день самого масштабного внутрипартийного голосования, которое проходит одновременно во множестве штатов и определяет, кто из кандидатов будет представлять свою партию на общенациональных выборах.

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      Марина Совина
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