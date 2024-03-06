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09:08, 6 марта 2024Мир

Джо Байден победил во всех праймериз в «супервторник»

AP: Байден победил во всех президентских праймериз демократов в «супервторник»

Фото: Amanda Andrade-Rhoades / Reuters

Действующий американский президент Джо Байден победил во всех президентских праймериз Демократической партии США в «супервторник». Об этом со ссылкой на результаты праймериз, проводимых в 15 штатах, сообщает Associated Press (AP).

По предварительным данным, в каждом из штатов Байден победил с результатом 70-90 процентов голосов. Единственным местом, где Байден не смог одержать победу, стало Американское Самоа — там он уступил венчурному капиталисту Джейсону Палмеру.

В первый вторник марта в год выборов в США проводятся первичные выборы (праймериз) и собрания партийных активистов (кокусы) республиканцев и демократов в 15 штатах. «Супервторник» — день самого масштабного внутрипартийного голосования, которое проходит одновременно во множестве штатов и определяет, кто из кандидатов будет представлять свою партию на общенациональных выборах.

По итогам подсчета первых голосов, главный соперник Байдена на выборах Дональд Трамп лидирует на праймериз республиканцев в более чем 10 штатах, в том числе Алабаме, Техасе, Арканзасе, Оклахоме, Мэне, Северной Каролине и ряде других.

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      Виктория Кондратьева
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