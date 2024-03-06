Трамп пригласил Байдена на дебаты

Бывший президент США Трамп пригласил Джо Байдена на дебаты

Бывший президент США Дональд Трамп пригласил действующего главу Белого дома Джо Байдена на дебаты. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Trurh Social.

«Для блага нашей страны важно, чтобы мы с Джо Байденом обсуждали вопросы, которые так важны для Америки и американского народа. Поэтому я требую дебаты. В любое время, в любом месте», — заявил политик.

6 марта Трамп и Байден одержали победу на праймериз в большинстве штатов и остались главными кандидатами на пост президента от своих партий.

Ранее сообщалось, что Байден, по предварительным данным, победил с результатом 70-90 процентов голосов в большинстве штатов. Трамп, в свою очередь, прокомментировал свой успех в большинстве штатов, назвав прошедший «супервторник» «великолепным вечером».