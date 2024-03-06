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23:46, 6 марта 2024Мир

Трамп пригласил Байдена на дебаты

Бывший президент США Трамп пригласил Джо Байдена на дебаты
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Marco Bello / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп пригласил действующего главу Белого дома Джо Байдена на дебаты. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Trurh Social.

«Для блага нашей страны важно, чтобы мы с Джо Байденом обсуждали вопросы, которые так важны для Америки и американского народа. Поэтому я требую дебаты. В любое время, в любом месте», — заявил политик.

6 марта Трамп и Байден одержали победу на праймериз в большинстве штатов и остались главными кандидатами на пост президента от своих партий.

Ранее сообщалось, что Байден, по предварительным данным, победил с результатом 70-90 процентов голосов в большинстве штатов. Трамп, в свою очередь, прокомментировал свой успех в большинстве штатов, назвав прошедший «супервторник» «великолепным вечером».

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      Марина Совина
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