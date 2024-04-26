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21:09, 26 апреля 2024Экономика

Особняк семьи бен Ладена во Флориде сровняли с землей

NYP: заброшенный особняк брата бен Ладена во Флориде сровняли с землей

Кадр: WFLA

Усадьба семьи главаря «Аль-Каиды» Усамы бен Ладена в американском штате Флорида попала под ковш. Об этом пишет издание New York Post (NYP).

С 1980-х особняком владел брат «террориста номер один», Халил бен Ладен. Спустя неделю после трагедии 11 сентября он покинул дом на частном самолете и скрылся в Саудовской Аравии. С тех пор поместье переходило из рук в руки, пока не пришло в упадок. Последним его владельцем значилась частная строительная компания. Девелопер решил построить на этом месте новое здание и принял решение сровнять заброшенную усадьбу с землей. Как сообщается, снос объекта займет несколько недель.

Дом располагался в городе Окленд и вмещал пять спален и пять ванных комнат. Подвал в поместье укреплен и, по словам соседей, больше похож на бункер. На участке площадью почти семь гектаров оборудован бассейн со спа-зоной и конюшня. С заднего двора можно выйти к большому озеру.

Тем временем дом Ибрагима бен Ладена, другого брата основателя «Аль-Каиды», третий год не может найти покупателя. Усадьба находится в престижном районе Лос-Анджелеса Бель-Эйр и занимает 660 квадратных метров.

Ранее американский производитель вооружения добился конфискации особняка Каддафи в Лондоне. Вырученные от продажи средства пойдут в счет погашения долга перед компанией за поставку оружия и средств связи в Ливию.

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      Виктория Клабукова
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