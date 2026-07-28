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14:30, 28 июля 2026 (обновлено: 14:36, 28 июля 2026)Забота о себе

Мужчина начал есть дешевую закуску из супермаркета и похудел на 44 килограмма

Mirror: Британец Джунипер заменил фастфуд на рисовые хлебцы и смог похудеть на 44 кг
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Studio Romantic / Shutterstock / Fotodom

46-летний британец Адам Джунипер начал есть простую и дешевую закуску из супермаркета и смог похудеть на 44 килограмма. Об этом мужчина рассказал в беседе с изданием Mirror.

По словам Джунипера, раньше он часто не завтракал и перекусывал всем, что попадалось под руку: печеньем, шоколадными батончиками или фастфудом. Из-за этого британец сильно поправился, его вес достиг 123 килограммов. Мужчина решил, что пора худеть, когда его сексуальная жизнь сошла на нет, а подниматься по лестнице стало трудно.

Сначала Джунипер попробовал фруктовую диету и подсчет калорий, но это не помогло сбросить вес. Тогда мужчина начал добавлять к своим перекусам рисовые хлебцы. «Фрукты никогда не давали мне ощущения сытости и разнообразия вкуса. А вот сочетание рисовых лепешек с большим количеством простых фруктов, таких как яблоки, позволило съедать много, не потребляя при этом большого количества калорий», — рассказывает Адам.

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Первые результаты стали заметны уже через несколько недель, а за год мужчина похудел на 44 килограмма. Теперь он не пропускает завтрак и обычно съедает утром тарелку мюсли без сахара. «Моя жена говорит, что я великолепен, а она просто икона красоты; так что я чувствую себя намного более счастливым. Мне трудно избавиться от комплексов "толстого мальчика", но мне действительно стало лучше», — добавил Джунипер.

Ранее диетолог Людмила Денисенко рассказала, как справиться с перееданием. Для этого она посоветовала медленно пережевывать пищу.

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