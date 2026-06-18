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10:06, 18 июня 2026Россия

В России описали особенность атак дронов ВСУ на Москву

Военкор Коц: ВСУ провели атаку на Москву в 3 такта — разведка, проверка, удар
Майя Назарова

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) провели массированную атаку на Москву в три такта: разведка, проверка, удар. Таким образом особенность налетов вражеских дронов на российскую столицу описал в Telegram-канале военкор «Комсомольской правды» Александр Коц.

Он отметил в посте, что предсказывал подобный сценарий еще в мае.

По мнению Коца, 16 июня состоялась первая «настоящая» волна, тогда сбили 90 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), был один прорыв по московскому нефтеперерабатывающему заводу (МНПЗ). 17 июня прошел пробный повтор, а 18-го — массированный удар по уже разведанному коридору.

Военкор указал, что украинские атаки шли волнами. Он пояснил, что несколько ударов по МНПЗ — неприятны, но в причинах прорывов следует разобраться.

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