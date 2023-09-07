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19:03, 7 сентября 2023Путешествия

Туристка съездила в Египет и пожаловалась на «неудобные взгляды» мужчин

Mirror: иностранная туристка пожаловалась на «неудобные взгляды» мужчин в Египте

Фото: Amr Nabil / AP

Иностранная туристка съездила в Египет и пожаловалась на мошенников, отсутствие безопасности и «неудобные взгляды» местных мужчин. Своей историей она поделилась в соцсетях, на что обратило внимание издание The Mirror.

Отмечается, что Грейс Ченг (Grace Cheng) провела в североафриканской стране неделю и посетила пирамиды Гизы, Сфинкса и другие популярные туристические достопримечательности. Однако, по данным портала, ее впечатления от величия древней культуры были омрачены несколькими неприятными моментами.

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Так, Ченг отметила, что агрессивные мошенники превратили ее поездку в кошмар — в какой-то момент у туристки появилось ощущение, что она никому не может доверять.

«Куда бы мы ни пошли, нас постоянно выпрашивали что-то купить. Если быть до конца честной, я не чувствовала себя там в безопасности», — посетовала путешественница.

Ченг также посоветовала другим туристам отказываться от чьих-либо попыток сделать фото, не брать ничего в руки и не соглашаться на предложения местных показать дорогу. Она заявила, что за такими услугами обычно следует требование денег. Кроме того, иностранка призналась, что ей было неприятно ловить на себе «неудобные взгляды» мужчин в застроенных кварталах Египта.

Ранее россиянка осталась разочарована поездкой в Египет, описав ее фразой «ужасно скучно». По ее словам, в отеле не было никакой анимации, а с 21:00 наступала тишина, и бары закрывались.

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    Марина Черняк
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