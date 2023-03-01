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07:30, 1 марта 2023Путешествия

Россиянка отдохнула в Египте и описала поездку фразой «ужасно скучно»

Отдохнувшая в Египте читательница «Тонкостей туризма» пожаловалась на отсутствие русских

Фото: Ahmed Gomaa / Globallookpress.com

Россиянка отправилась на отдых в Египет и осталась разочарована поездкой, описав ее фразой «ужасно скучно». Своим отзывом туристка поделилась на портале «Тонкости туризма», он опубликован на платформе «Дзен».

Читательница портала рассказала, что остановилась в отеле категории пять звезд Sharm Grand Plaza Resort, который находится в Шарм-эш-Шейхе. Она отметила ухоженность территории и чистоту в номерах, однако пожаловалась на «скуку и тоску». По словам россиянки, в отеле не было никакой анимации, а с 21:00 наступала тишина, и бары закрывались.

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«В номерах темно и душно, кондиционер не регулируется, у него есть только режим "холодильник", сдувает все на своем пути, ревет как дикий зверь», — пожаловалась автор. Она также обратила внимание на отсутствие русских гостей в отеле и преобладающую на завтраках итальянскую кухню. Кроме того, из семи заявленных на сайте бассейнов работали лишь два.

Тем не менее, туристка отметила и плюсы своего отдыха. По ее словам, бесплатные лежаки и зонты у моря были всегда свободны. На территории отеля также нашлись сувенирные лавки и магазины, однако русским гостям там «хамили и завышали цены».

«Думала, что такое отношение к россиянам тут везде, но мои страхи не оправдались. Когда мы стали выезжать в город, посещать местные рестораны, лавки, то поняли, что это нам просто так "повезло" с отелем», — заключила россиянка.

Ранее в ноябре другая российская путешественница и блогерша Марина Ершова побывала в Египте и пожаловалась, что ей нанесли психологическую травму. По словам туристки, египтяне оказались навязчивыми, неграмотными и помешанными на религии. Она также подчеркнула, что местные мужчины буквально одержимы женщинами.

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Зарина Дзагоева
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