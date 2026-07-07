Спасшую выпавшего из окна ребенка пенсионерку захотели наградить премией Кеосаяна

Симоньян наградит премией Кеосаяна 71-летнюю женщину, спасшую ребенка в Калининграде

Пенсионерка Галина Долгалева, которая спасла выпавшего из окна ребенка в Калининграде, получит премию Тиграна Кеосаяна. Об этом сообщила главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале.

Журналистка заявила, что захотела наградить 71-летнюю женщину премией в миллион рублей за проявленный героизм. «Премию имени Тиграна в миллион рублей я выдаю простым людям, которые спасают людей, рискуя собой», — подчеркнула Симоньян.

Позже Долгалева рассказала, что не ожидала такого внимания к ее поступку. Так, она призналась, что потратит полученные деньги на ремонт кухни и балкона. «Конечно, мне очень приятно, у меня пенсия 17 тысяч рублей, но люди ведь по-разному рассуждают об этом. Кто-то, может, позавидует, кто-то порадуется, а кто-то и осудит. Но изначально у меня и в голове не было, что мой поступок получит такое признание», — объяснила она.

Об инциденте стало известно 30 июня. Долгалева заметила стоявшего на окне четвертого этажа маленького мальчика, когда работала с цветами во дворе. Она успела вовремя отреагировать и подхватить ребенка, когда он сорвался с подоконника, существенно смягчив удар от падения. В Минздраве сообщили, что именно благодаря быстрой реакции пенсионерки удалось избежать трагедии.