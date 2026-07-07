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Из жизни
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21:05, 7 июля 2026Из жизни

105-летняя женщина раскрыла секрет долголетия

105-летняя жительница Великобритании назвала секретом долголетия счастливый брак
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Vladimir Konstantinov / Shutterstock / Fotodom

Жительница Великобритании Айви Минан отметила 105-й день рождения и раскрыла секреты своей долгой жизни. Об этом пишет Daily Mail.

Минан провела праздник в кругу друзей и семьи в доме престарелых в Рагли, где она сейчас живет. На вопрос о секрете долголетия она ответила: «Для меня это загадка — просто хорошая жизнь и счастливый брак». Другим возможным секретом женщина назвала хороший сон.

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Минан — ветеран Второй мировой войны. Она четыре года служила в женском подразделении британской армии.

Ранее сообщалось, что 101-летняя жительница США Норма Свон поделилась секретом долголетия. По словам Свон, долго жить ей помогает постоянная активность.

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