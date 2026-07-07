Стали известны последствия удара баллистических ракет по Одессе

ГВА: После удара баллистических ракет в Одессе загорелось производственное предприятие

После удара российских войск по Одессе загорелось производственное предприятие. Об этом со ссылкой на городскую военную администрацию (ГВА) сообщило в своем Telegram-канале издание «Страна.ua».

При этом не уточняется, какой именно объект пострадал. По данным местных властей, город был атакован баллистическими ракетами.

Днем 7 июля Минобороны России сообщило, что Вооруженные силы России нанесли удары по украинским портам. Как рассказали в оборонном ведомстве, удар по портовой инфраструктуре наносился с помощью различных видов вооружения, в том числе — при помощи авиации, ракет и ударных беспилотников.

Ранее мэр Ивано-Франковска предрек массированные удары по Западной Украине. В связи с этим он призвал усилить противовоздушную оборону города.