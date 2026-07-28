В Тюмени и округе ввели режим ЧС из-за паводка

В Тюмени и Тюменском округе ввели режим ЧС регионального уровня из-за паводка. Об этом заявил губернатор Александр Моор в соцсети МАХ.
Ситуация остается напряженной, отметил глава региона. Уровень воды в Туре все еще растет, на утро 28 июля он составил 877 сантиметров.
Отмечается, что причиной паводка стали экстремальные дожди, которые продолжаются уже два месяца.
Ранее последствия паводка в Свердловской области сняли на видео. Местные жители продемонстрировали, как выглядят залитые водой дома, а также улицы городов, которые затопило так, что некоторые люди решили передвигаться на сапбордах.