В Тюмени и округе ввели режим ЧС из-за паводка

Губернатор Моор: В Тюмени и Тюменском округе ввели режим ЧС из-за паводка

(Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

В Тюмени и Тюменском округе ввели режим ЧС регионального уровня из-за паводка. Об этом заявил губернатор Александр Моор в соцсети МАХ.

Ситуация остается напряженной, отметил глава региона. Уровень воды в Туре все еще растет, на утро 28 июля он составил 877 сантиметров.

Отмечается, что причиной паводка стали экстремальные дожди, которые продолжаются уже два месяца.

Ранее последствия паводка в Свердловской области сняли на видео. Местные жители продемонстрировали, как выглядят залитые водой дома, а также улицы городов, которые затопило так, что некоторые люди решили передвигаться на сапбордах.