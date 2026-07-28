После Одессы «Бандероль» отправили в Николаев

ВС России нанесли удар по Николаеву ракетами «Бандероль»

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по Николаеву новейшими малогабаритными ракетами «Бандероль». Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».

«Прилет по Николаеву. По городу идет удар дронами "Бандероль"», — сказано в публикации.

Авторы канала также опубликовали фото, предположительно, с места удара. На кадрах можно увидеть поднимающийся в небо столб дыма. 27 июля «Бандероль» прилетела в Одессу. Всего таких ракет было шесть.

В июне на Украине впервые сообщили о применении ВС России малогабаритных ракет «Бандероль». Отмечается, что они оснащены китайским турбореактивным двигателем Swiwin SW800Pro. Общая масса боевой части ракеты составляет 150 килограммов, дальность пуска — около 450 километров.