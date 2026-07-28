Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:38, 28 июля 2026Бывший СССР

После Одессы «Бандероль» отправили в Николаев

ВС России нанесли удар по Николаеву ракетами «Бандероль»
Анастасия Дубова (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Press service of the State Emergency Service of Ukraine / Reuters

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по Николаеву новейшими малогабаритными ракетами «Бандероль». Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».

«Прилет по Николаеву. По городу идет удар дронами "Бандероль"», — сказано в публикации.

Авторы канала также опубликовали фото, предположительно, с места удара. На кадрах можно увидеть поднимающийся в небо столб дыма. 27 июля «Бандероль» прилетела в Одессу. Всего таких ракет было шесть.

В июне на Украине впервые сообщили о применении ВС России малогабаритных ракет «Бандероль». Отмечается, что они оснащены китайским турбореактивным двигателем Swiwin SW800Pro. Общая масса боевой части ракеты составляет 150 килограммов, дальность пуска — около 450 километров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    На Украине испугались ракетного удара Ирана
    В Европе пожаловались на последствия антироссийских санкций
    Виктория Лопырева вышла в свет в образе за 1,9 миллиона рублей
    Африканская страна нарастила закупки российской продукции
    Министр обороны страны НАТО предрек исчезновение Украины в одном случае
    На Украине отреагировали на сообщения о возможном ударе Ирана
    Объявлен новый главный тренер сборной Италии по футболу
    Аналитик назвал получателей выгоды от крепкого рубля
    Пропавшие в Таиланде юные россияне попали на камеры с двумя сопровождающими
    России понадобились кузнецы
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok