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14:35, 28 июля 2026 (обновлено: 14:48, 28 июля 2026)Бывший СССР

В Белоруссии анонсировали будущие визиты спецпредставителя Трампа

Рыбаков не исключил будущие визиты спецпредставителя президента США Коула в Белоруссию
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Daniel Cole / Reuters

Официальный представитель Белоруссии при Организации Объединенных Наций (ООН) Валентин Рыбаков не исключил будущие визиты спецпредставителя президента США Джона Коула в республику. Его слова передает агентство «БелТа».

Этот вопрос Рыбаков обсудит на предстоящей встрече с Коулом в Нью-Йорке. «Возможно, речь пойдет о каких-то следующих визитах. Я сейчас не буду озвучивать конкретные вещи или даты», — сообщил он.

Перед этим президент Белоруссии Александр Лукашенко получил «очередные определенные предложения США». Рыбаков сообщил, что передаст и ответ белорусского лидера Коулу по этому письму на предстоящей встрече в Нью-Йорке.

Представитель ООН также охарактеризовал нынешние отношения Белоруссии и США.

Наши контакты с американской стороной продолжаются, носят очень устойчивый и регулярный характер

Валентин Рыбаковпостоянный представитель Белоруссии в ООН

С приходом Дональда Трампа на пост 47-го президента США его политика в отношении Минска заметно отличается от прошлых администраций. Белоруссию регулярно стали посещать спецпосланники американского лидера, после чего Лукашенко объявлял об освобождении политзаключенных в обмен на снятие санкций в некоторых отраслях экономики. 26 ноября 2025 года агентство Reuters со ссылкой на неназванные источники в американской администрации писало, что нынешний этап отношений Вашингтона и Минска является частью «более широкой стратегии» по геополитическому сближению двух стран, пусть и незначительному.

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