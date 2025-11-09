Раскрыты заработки осудивших СВО и выступающих в США популярных артистов

Shot: Потап и Настя Каменских за концерт в США зарабатывают менее $10 тысяч

Популярные украинские артисты Потап и Настя (Алексей Потапенко и Анастасия Каменских), ранее активно выступавшие в России, а после начала специальной военной операции (СВО) прекратившие давать концерты в РФ, теперь поют в пабах и небольших ресторанах в США. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его данным, за один концерт звездная пара зарабатывает менее 10 тысяч долларов. За последний год Потап дал шесть концертов, а его супруга — три. Выступления проходили в Майами, Филадельфии и Лос-Анджелесе. Стоимость билета — около 65 долларов. Со зрителями артисты общаются на русском языке.

Уточняется, что в 2022 году супруги осудили СВО и отправились строить карьеру на Запад. Долгое время они жили в Испании, а затем переехали в Соединенные Штаты. В 2022 году Потапенко заявил, что отказывается от российских музыкальных наград и премий. Он добавил, что дуэт «Потап и Настя» больше не будет выступать на территории России.