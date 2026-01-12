Реклама

12:31, 12 января 2026Культура

Украинская певица попала в больницу в Барселоне на фоне голодовки

Певица Настя Каменских попала в больницу в Испании на фоне голодовки
Ольга Коровина

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Украинская певица Настя Каменских сообщила, что ее госпитализировали на фоне отказа от еды. Об этом она рассказала в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам исполнительницы, она решила голодать, чтобы сбросить вес и «избавиться от лишнего в теле и сознании». На пятый день экстремальной диеты Каменских попала в больницу, медики призвали ее прекратить голодовку.

«В итоге у меня получилось четыре с половиной дня практики. Конечно, я расстроилась, что не довела дело до конца», — пожаловалась певица.

Каменских добавила, что теперь ей приходится питаться постным супом и персиковым соком. Артистка отметила, что проблемы со здоровьем связаны с пережитым в 2025 году стрессом, после которого она столкнулась с аритмией и паническими атаками.

Ранее сообщалось, что украинские артисты Потап (настоящее имя — Алексей Потапенко) и Настя Каменских, прекратившие выступать в России после начала специальной военной операции, теперь поют в пабах и небольших ресторанах в США. По данным Shot, за один концерт пара зарабатывает менее 10 тысяч долларов. Со зрителями исполнители общаются на русском языке.

