Назван срок восстановления Дагестана после потопа

Гидролог Максаков: Восстановление Дагестана после потопа займет 10 лет

Восстановление домов, дорог и ферм после потопа в Дагестане может занять 10 лет. Такой срок устранения ущерба инфраструктуре назвал инженер-гидролог Никита Максаков, пишет Telegram-канал Mash.

«Последствия потопа оказались масштабнее, чем на Урале в 2024 году. Пока что эксперты не могут оценить ущерб в полном размере», — заявил специалист.

Дело в том, что к сильным ливням добавилась проблема аномального снега — он выпал в регионе впервые за 30 лет. Именно поэтому прорвало Геджухскую плотину, считают эксперты. По данным Mash, сооружение вообще не обслуживали — за последние годы нет отчетов о состоянии конструкции. При строительстве дамбы также не учитывали возможные подтопления, отметили специалисты.

Причиной масштабного наводнения в Дагестане стали ливни. Стихийное бедствие оказалось крупнейшим по количеству выпавших осадков более чем за 100 лет. Последний раз похожая ситуация наблюдалась в марте 1919 года. В результате стихийного бедствия пострадали более 15 тысяч человек, еще шестерых спасти не удалось.