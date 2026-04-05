Момент прорыва дамбы в Дагестане попал на видео

В Дагестане прорвало дамбу на Геджухском водохранилище

На Геджухском водохранилище в Дагестане прорвало дамбу. Об этом пишет Telegram-канал Shot, опубликовавший видео от очевидцев происшествия.

«Все, люди, лопнула, короче, дамба!» — комментирует происходящее автор одного из роликов. Всего в результате прорыва дамбы под угрозой затопления находятся семь населенных пунктов, власти региона экстренно эвакуируют более 4 тысяч человек.

Прорывы произошли на дамбе Геджухского водохранилища в Дербентском районе Дагестана из-за переполнения водой, уточнило агентство ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Наводнения обрушились на несколько населенных пунктов Дагестана, в Махачкале обрушился жилой дом. Кроме того, стало известно, в селе Кирки сошел оползень. В результате пострадал мужчина и не выжила женщина.