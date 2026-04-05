Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:56, 5 апреля 2026Россия

Момент прорыва дамбы в Дагестане попал на видео

В Дагестане прорвало дамбу на Геджухском водохранилище
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

На Геджухском водохранилище в Дагестане прорвало дамбу. Об этом пишет Telegram-канал Shot, опубликовавший видео от очевидцев происшествия.

«Все, люди, лопнула, короче, дамба!» — комментирует происходящее автор одного из роликов. Всего в результате прорыва дамбы под угрозой затопления находятся семь населенных пунктов, власти региона экстренно эвакуируют более 4 тысяч человек.

Прорывы произошли на дамбе Геджухского водохранилища в Дербентском районе Дагестана из-за переполнения водой, уточнило агентство ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Наводнения обрушились на несколько населенных пунктов Дагестана, в Махачкале обрушился жилой дом. Кроме того, стало известно, в селе Кирки сошел оползень. В результате пострадал мужчина и не выжила женщина.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok