Женщина не выжила после схода оползня в Дагестане

В Дагестане после схода оползня нашли женщину без признаков жизни

В селе Кирки в Дагестане сошел оползень, в результате не выжила женщина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию Кайтагского района республики.

Уточняется, что женщину нашли без признаков жизни. Кроме того, пострадал мужчина.

Подробности о жертве не приводятся.

Ранее сообщалось, что после обрушения многоэтажного жилого дома в Махачкале возбудили уголовное дело. Речь идет о статье 293 УК РФ («Халатность»).

Перед этим было опубликовано видео с обрушением дома в Махачкале. Из-за подтоплений фундамент дома на улице Газопроводной начал уходить в грунт. Утверждалось, что в здании были люди, их спасали сотрудники МЧС.