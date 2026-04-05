17:25, 5 апреля 2026

Из-за обрушения жилого дома в Махачкале возбудили уголовное дело

После обрушения жилого дома в Махачкале возбудили дело из-за халатности
Алина Гостева
Алина Гостева

Кадр: Telegram-канал СУ СК России по Республике Дагестан

После обрушения многоэтажного жилого дома в Махачкале во время обильных дождей возбудили уголовное дело. Об этом в своем Telegram-канале сообщило управление Следственного комитета России по Республике Дагестан.

Отмечается, что дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей 293 УК РФ («Халатность»).

«По версии следствия, неустановленные должностные лица администрации города Махачкалы, ответственные за обеспечение безопасной эксплуатации жилого дома, не приняли своевременных мер по предотвращению негативных последствий, связанных с подтоплением и размыванием фундамента, что повлекло его обрушение», — говорится в сообщении.

5 апреля сообщалось, что еще один дом оказался под угрозой разрушения в Махачкале. Сильные дожди, возобновившиеся в Дагестане, привели к повторному затоплению улиц нескольких городов республики. Уточнялось, что тяжелее всего ситуация складывается в Махачкале, Дербенте и Дагестанских Огнях. При этом разрушение дома на улице Газопроводной в Махачкале попало на видео.

В конце марта в Махачкале из-за сильных ливней был введен режим чрезвычайной ситуации. В городе и окрестностях были повреждены дороги, а дома в низинах унес оползень. В выходные дожди возобновились с новой силой, что привело к ухудшению ситуации и новым подтоплениям.

