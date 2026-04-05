14:08, 5 апреля 2026Экономика

Разрушение дома в Махачкале попало на видео

В Махачкале из-за подтоплений начал разрушаться дом на улице Газопроводной
Маргарита Щигарева
В Махачкале из-за подтоплений начал разрушаться дом, происходящее попало на видео. Об этом сообщает Mash в Telegram.

Отмечается, что фундамент дома на улице Газопроводной начал уходить в грунт. В публикации утверждается, что в здании есть люди. На кадрах также слышно, как снимающие видео просят эвакуироваться тех, кто находится в ближайших домах.

Местный Telegram-канал «Махачкала 24» заявил, что здание в итоге рухнуло. Информация о пострадавших не приводится.

5 апреля сообщалось, что сильные дожди, возобновившиеся в Дагестане, привели к повторному затоплению улиц нескольких городов республики. Уточнялось, что тяжелее всего ситуация складывается в Махачкале, Дербенте и Дагестанских Огнях.

В конце марта из-за сильных ливней в Махачкале вводили режим чрезвычайной ситуации.

