Еще один дом оказался под угрозой разрушения в Махачкале

В Махачкале спасатели передали врачам людей, оказавшихся в рухнувшем доме

В Махачкале внутри упавшего дома были люди. Об этом сообщил RT знакомый с ситуацией источник.

Сейчас их спасают сотрудники МЧС и передают медикам, добавил он. По словам собеседника издания, в городе может рухнуть еще одно многоэтажное здание, из него всех эвакуировали. В числе эвакуированных много детей.

Источник добавил, что дома на этой улице вопреки закону построены в устье реки.

5 апреля сообщалось, что сильные дожди, возобновившиеся в Дагестане, привели к повторному затоплению улиц нескольких городов республики. Уточнялось, что тяжелее всего ситуация складывается в Махачкале, Дербенте и Дагестанских Огнях.

Разрушение подтопленного в результате дождей дома попало на видео.

