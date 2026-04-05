14:43, 5 апреля 2026Экономика

Еще один дом оказался под угрозой разрушения в Махачкале

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Кадр: Telegram-канал «SHOT»

В Махачкале внутри упавшего дома были люди. Об этом сообщил RT знакомый с ситуацией источник.

Сейчас их спасают сотрудники МЧС и передают медикам, добавил он. По словам собеседника издания, в городе может рухнуть еще одно многоэтажное здание, из него всех эвакуировали. В числе эвакуированных много детей.

Источник добавил, что дома на этой улице вопреки закону построены в устье реки.

5 апреля сообщалось, что сильные дожди, возобновившиеся в Дагестане, привели к повторному затоплению улиц нескольких городов республики. Уточнялось, что тяжелее всего ситуация складывается в Махачкале, Дербенте и Дагестанских Огнях.

Разрушение подтопленного в результате дождей дома попало на видео.

