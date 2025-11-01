Из жизни
21:01, 1 ноября 2025Из жизни

Вторгшийся в Солнечную систему «инопланетный корабль» изменил траекторию движения

Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Darrin Zammit Lupi / Reuters

Научные инструменты зафиксировали изменения траектории движения межзвездного объекта 3I/ATLAS. Об этом сообщил гарвардский астрофизик Ави Леб на платформе Medium.

Объект, открытый 1 июля с помощью сети телескопов НАСА, несколько месяцев назад вторгся в Солнечную систему и 29 октября достиг ближайшей точки к Солнцу. Большинство специалистов считают 3I/ATLAS межзвездной кометой, однако, по мнению Ави Леба, нельзя исключать, что он имеет искусственное происхождение и представляет собой гигантский инопланетный корабль.

Данные, опубликованные сотрудником НАСА Дэвидом Фарноччия, свидетельствуют, что объект изменил направление движения по сравнению с предсказанным. К 29 октября отклонение от места, куда его могла привести гравитационная траектория, достигло четырех угловых секунд вдоль оси прямого восхождения. Из этого следует, что траектория 3I/ATLAS определяется не только гравитацией.

Леб считает, что вероятное объяснение происходящего — это стремительная дегазация объекта. Когда кометы приближаются к Солнцу, они «тают», а улетучивающееся вещество образует их хвост. Возможно, именно это происходит с 3I/ATLAS.

Астрофизик подсчитал, что для такого серьезного отклонения от предсказанной траектории объект должен был лишиться по меньшей мере 1/6 своей массы. По его мнению, гигантское облако улетучивающегося вещества должно быть различимо через наземные и орбитальные телескопы.

Если обнаружить такое облако не удастся, это, как считает Леб, станет веским доводом в пользу гипотезы об искусственном происхождении 3I/ATLAS. В отличие от кометы, инопланетный корабль может изменить траекторию, например при помощи включения двигателя.

Ави Леб является руководителем проекта Galileo, директором-основателем Инициативы по изучению черных дыр Гарвардского университета, директором Института теории и вычислений в Гарвард-Смитсоновском центре астрофизики. В прошлом он возглавлял кафедру астрономии Гарвардского университета.

В августе старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН, профессор Иркутского государственного университета Сергей Язев рассказал, что 3I/ATLAS не является инопланетным кораблем.

    Все новости