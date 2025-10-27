«Инопланетный корабль» 3I/ATLAS начал приближаться к Солнцу

ТАСС: Комету 3I/ATLAS можно будет заметить в небе после 30 октября

Межзвездный объект 3I/ATLAS, известный как «инопланетный корабль», в ночь на 29 октября достигнет максимально близкой к Солнцу точки. Комету можно будет увидеть после 30 октября из Москвы на утреннем небе, о чем рассказали ТАСС в пресс-службе столичного планетария.

Как уточняется, объект станет доступным для просмотра с 30 октября и до 17 ноября. Москвичи будут видеть его на утреннем небе (с пяти до семи часов по местному времени — прим. «Ленты.ру») над юго-восточным горизонтом. При этом расстояние между кометой и Солнцем в ночь на среду, 29 октября, сократится до 1,36 астрономической единицы.

Открытие межзвездной кометы 3I/ATLAS произошло 1 июля с помощью автоматизированной сети телескопов Atlas, которую создала NASA для отслеживания потенциально опасных околоземных астероидов и других малых небесных тел.

Ранее астрофизики сообщили, что у инопланетного корабля» 3I/ATLAS началась аномальная эволюция. Она заключалась в нетипичном изменении цвета объекта.