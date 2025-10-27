Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
06:42, 27 октября 2025Наука и техника

«Инопланетный корабль» 3I/ATLAS начал приближаться к Солнцу

ТАСС: Комету 3I/ATLAS можно будет заметить в небе после 30 октября
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

Межзвездный объект 3I/ATLAS, известный как «инопланетный корабль», в ночь на 29 октября достигнет максимально близкой к Солнцу точки. Комету можно будет увидеть после 30 октября из Москвы на утреннем небе, о чем рассказали ТАСС в пресс-службе столичного планетария.

Как уточняется, объект станет доступным для просмотра с 30 октября и до 17 ноября. Москвичи будут видеть его на утреннем небе (с пяти до семи часов по местному времени — прим. «Ленты.ру») над юго-восточным горизонтом. При этом расстояние между кометой и Солнцем в ночь на среду, 29 октября, сократится до 1,36 астрономической единицы.

Открытие межзвездной кометы 3I/ATLAS произошло 1 июля с помощью автоматизированной сети телескопов Atlas, которую создала NASA для отслеживания потенциально опасных околоземных астероидов и других малых небесных тел.

Ранее астрофизики сообщили, что у инопланетного корабля» 3I/ATLAS началась аномальная эволюция. Она заключалась в нетипичном изменении цвета объекта.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Кремль готов». Лавров заявил о согласии Путина принять концепцию США по Украине

    Россиян предупредили о проблемах с поставками продовольствия

    Россиянка описала столицу Пакистана фразой «на улицах полно мусора и пахнет мочой»

    Замеченный над Москвой яркий светящийся объект сняли на видео

    Женщина попыталась отомстить мужу за скучный брак и сама осталась в дураках

    Дочь Джуда Лоу с голой грудью пообедала на лестнице

    Собянин сообщил о сбитии 35 дронов за ночь на подлете к Москве

    Готовность Индии покупать российский уголь оценили

    Покупательница квартиры Долиной обжаловала в кассации ее передачу артистке

    Минобороны раскрыло подробности о ночных ударах ВСУ по России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости