У «инопланетного корабля» 3I/ATLAS началась аномальная эволюция

Астрофизик Леб: У межзвездного объекта 3I/ATLAS началась аномальная эволюция

У межзвездного объекта 3I/ATLAS, известного как «инопланетный корабль», началась аномальная эволюция, заключающаяся в изменении его цвета, заметил в своем блоге астрофизик Ави Леб.

«Команда ATLAS интерпретирует эту аномальную эволюцию как переход от рассеяния солнечного света пылью, поднятой с покрасневшей поверхности, к образованию небольших, оптически ярких ледяных частиц, что изменяло непрозрачность шлейфа материалов, сбрасываемых 3I/ATLAS», — уверен эксперт.

Ранее астрономы опубликовали свежие снимки межзвездного объекта 3I/ATLAS, на которых видно, что у кометы начал формироваться хвост.

О том, что в Солнечную систему вторгся межзвездный объект A11pl3Z (3I/ATLAS), в июле сообщило Европейское космическое агентство.

На то, что объект возник вне пределов Солнечной системы, указывают параметры его траектории движения. Вероятнее всего, A11pl3Z представляет собой комету с диаметром ядра до 20 километров. A11pl3Z стал третьим межзвездным объектом в Солнечной системе, обнаруженным астрономами.