12:53, 10 сентября 2025Наука и техника

У «инопланетного корабля» 3I/ATLAS вырос хвост

ScienceAlert: У кометы 3I/ATLAS начал формироваться хвост
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: International Gemini Observatory / NOIRLab / NSF / AURA / Shadow the Scientist

Астрономы опубликовали свежие снимки межзвездного объекта 3I/ATLAS, на которых видно, что у кометы начал формироваться хвост. Изображения удалось получить с помощью мощного телескопа Gemini South обсерватории NOIRLab. Об этом сообщает ScienceAlert.

По словам исследователей, появление хвоста свидетельствует о том, что лед в составе кометы начал активно испаряться при приближении к Солнцу. Ранее наблюдения показали: 3I/ATLAS необычна даже для своей категории — в отличие от большинства комет, ее активность началась еще за пределами орбиты Юпитера. Это связано с высоким содержанием углекислого газа, лед которого сублимируется при более низких температурах, чем вода.

Ученые рассчитывают, что к моменту максимального сближения с Солнцем, запланированному на 29 октября 2025 года, хвост станет длиннее и ярче. Тогда можно будет подробнее изучить его состав, ведь спектральные данные свидетельствуют о необычной химии объекта.

3I/ATLAS стал лишь третьим межзвездным телом, замеченным в нашей системе после астероида Оумуамуа и кометы Борисова. При этом траектория не представляет угрозы Земле: ближайшее сближение произойдет уже после прохождения перигелия и лишь в пределах орбиты Марса. У астрономов остается достаточно времени, чтобы узнать больше о загадочном госте из глубин Галактики.

Ранее эксперт опроверг слухи о том, что межзвездная комета 3I/ATLAS может быть инопланетным кораблем.

