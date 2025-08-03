Эксперт опроверг слухи о комете — инопланетном корабле

Астроном Язев: Новая комета 3I/ATLAS не является инопланетным кораблем с оружием

Недавно открытая комета 3I/ATLAS не является инопланетным кораблем с оружием, как заявляли некоторые ученые. Слухи о странном происхождении небесного объекта опроверг старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН, профессор Иркутского государственного университета (ИГУ) Сергей Язев, пишет ТАСС.

Язев выступил против заявлений, сделанных профессором Гарвардского университета Ави Лебом. Тот утверждал, что если объект является инопланетным кораблем, то может нести зонд или даже оружие. Иностранный астроном также отмечал нетипично большие размеры кометы и говорил, что она может достигнуть Земли в период с 21 ноября по 5 декабря 2025 года.

«Обсуждаемый объект никогда не окажется вблизи Земли — он пройдет в нескольких десятках миллионов километров от нашей планеты. Никто не может сказать, какие размеры обычны, а какие необычны для межзвездных комет. Эта статистика пока смехотворно мала», — объяснил Язев. По словам эксперта, комета не имеет ничего общего со шпионским звездолетом и инопланетным истребителем.

Ранее сообщалось, что расследование, инициированное в Конгрессе США, выявило факт распространения дезинформации про неопознанные летающие объекты (НЛО). Эксперты объясняют подделку доказательств существования НЛО желанием скрыть настоящие программы по созданию секретного оружия от СССР.