Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
03:42, 26 июля 2025Наука и техника

Астрономы предупредили о приближающемся враждебном НЛО

NYP: Враждебный космический корабль инопланетян может атаковать Землю в ноябре
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Л / Global Look Press

Обнаруженный астрономами таинственный межгалактический объект потенциально может быть «враждебным» кораблем, который планирует атаку на Землю в ноябре. Об этом сообщает издание New York Post со ссылкой на астрофизиков Гарварда.

По данным нового спорного исследования небольшой группы ученых, если гипотеза окажется верной, то ее последствия могут оказаться катастрофическими для всего человечества.

Межзвездное образование получило обозначение 3I/ATLAS. Его исследователи обнаружили на космических просторах 1 июля. Как показывают предварительные наблюдения, это может быть комета диаметром до 24 километров — она больше, чем Манхэттен. По оценкам ученых, это может быть замаскированный образец внеземной шпионской технологии.

Когда 3I/ATLAS приблизится к Солнцу в конце ноября, его будет сложно зафиксировать, поскольку он скроется из земного поля зрения, утверждает известный астрофизик из Гарварда Ави Леб.

«Это может быть сделано намеренно, чтобы избежать детальных наблюдений с помощью наземных телескопов в период максимальной яркости объекта или когда на Землю отправляются приборы с этой скрытой точки наблюдения», — заявил Леб.

Теория о вражеском НЛО подверглась критике и сомнениям в научном сообществе. Другие астрономы успокаивают: все говорит о том, что это обычная комета, выброшенная из другой солнечной системы. Таким же образом бесчисленные миллиарды комет были выброшены когда-то из нашей солнечной системы.

Ранее британский астронавт Тим Пик предсказал скорую встречу с внеземной жизнью. Он выразил уверенность в том, что обнаружение инопланетян совсем не за горами. Пик подчеркнул, что во Вселенной много воды, а значит, вероятность зарождения жизни крайне велика.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина впервые выдала Москве россиянина. Перебежчик воевал против Российской армии и общался с духом дерева

    Астрономы предупредили о приближающемся враждебном НЛО

    Медведчук назвал единственный путь для Украины

    Названы регионы с самыми высокими пенсиями

    Кот провел неделю без еды и воды в контейнере грузового судна и спасся

    Россиянам рассказали о выплатах семьям к 1 сентября

    Отец перебежчика Герасимова пригрозил черной магией критикам сына

    Ким Чен Ын выразил соболезнования в связи с крушением Ан-24

    Медведчук рассказал о благодарности украинцев в адрес России

    Названа причина молчания США о резонансном законе Зеленского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости