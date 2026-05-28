Червь появился в глазу у россиянки после укуса комара

20:14, 28 мая 2026

Shot: В Орловской области у женщины после укуса комара в глазу нашли червя
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

В Орловской области у женщины после укуса комара в глазу появился червь. Об этом сообщает Shot в Telegram-канале.

Россиянка обратилась к офтальмологу с жалобой на зуд, покраснение и ощущение инородного тела в области глаза. Осмотр показал, что под веком находится паразит. Червя достали под местной анестезией.

Отмечается, что заражение паразитом происходит после укуса комара-переносчика. В группе риска находятся охотники, рыбаки, а также люди, которые проживают в болотистой местности или рядом с озерами и прудами.

Ранее стало известно, что комары в России стали чаще переносить опасных червей, которые могут поселиться в глазах и легких. Раньше инфицированные комары атаковали только жителей южных регионов, однако весной 2026 года территория их обитания увеличилась.

