Наука и техника
04:30, 23 января 2026Наука и техника

Samsung признала взрыв своего смартфона

В США Samsung признала ответственность за пожар, вызванный смартфоном Galaxy
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Корпорация Samsung признала свою ответственность за взрыв смартфона в США. На это обратило внимание издание Android Authority.

Инцидент произошел в ноябре в частном доме пользователя Galaxy S25+ — известно, что владелец гаджета проживает в штате Индиана. По словам пострадавшего, который опубликовал свой рассказ на Reddit, телефон взорвался и сгорел ночью — вероятно, перегревшись во время зарядки. Позже Samsung связалась с пострадавшим и заявила, что проведет расследование.

Сгоревший смартфон в течение месяца находился в отделении пожарной службы, затем его передали в Samsung. Владелец аппарата заявил, что пользовался только оригинальными зарядными устройствами. В Samsung признали свою ответственность и компенсировали ущерб. Компания заплатила за сгоревший смартфон, медицинские расходы и уборку дома. Также владелец устройства получил 1500 долларов (около 114 тысяч рублей) моральной компенсации — за себя и еще двух родственников, находившихся в момент пожара дома.

Журналисты Android Authority связались с пострадавшим, который заметил, что считает 1500 долларов, выплаченных Samsung, недостаточной суммой для компенсации ущерба. Вероятнее всего, пользователь будет судиться с корейской корпорацией.

В конце декабря компания Apple призвала пользователей отказаться от зарядки смартфона в кровати. Владельцев устройств предупредили, что iPhone может перегреться и загореться.

