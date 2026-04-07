Онколог назвал наиболее уязвимую перед раком группу людей

Академик Каприн: Больше половины новых случаев рака в России выявляется у женщин

Примерно 54 процента новых случаев рака в России фиксируется у женщин. Об этом журналистам РИА Новости рассказал главный онколог Минздрава России, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России академик РАН Андрей Каприн.

По его оценке, гендерное распределение в целом остается стабильным. На мужчин в это время приходится 46 процентов случаев заболеваний. Как отметил врач, тенденция складывается таким образом, что за последние десять лет это соотношение почти не поменялось.

Между тем, основной пик первичного выявления злокачественных опухолей по-прежнему приходится на старшую возрастную группу. Средний возраст заболевания в России составляет 65 лет, добавил Каприн.

Ранее российский онколог Дмитрий Вьюшков перечислил чаще всего встречающиеся у соотечественников виды рака. Так, у женщин наиболее частотным является рак груди, тогда как у мужчин — рак простаты.