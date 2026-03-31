Названы чаще всего встречающиеся у россиян виды рака

Онколог Вьюшков назвал рак груди самым распространенным видом рака у женщин в РФ

Онколог Дмитрий Вьюшков назвал виды рака, которые чаще всего встречаются у жителей России. Врача цитирует aif.ru.

Видом рака, который чаще всего обнаруживают у женщин, Вьюшков назвал рак груди. По его словам, на него приходится около 24,5 процента всех онкологических заболеваний у жительниц России. Врач добавил, что на втором месте в этом списке — рак толстой и прямой кишки.

У мужчин же в России из всех видов онкологических заболеваний чаще всего диагностируют онкологическое заболевание простаты. «Уже четвертый год, как рак предстательной железы вышел на первое место. До этого был рак легкого», — уточнил Вьюшков. Рак толстой и прямой кишки у мужчин также входит в тройку лидеров, добавил доктор.

Говоря о том, почему рак простаты стали чаще обнаруживать, онколог отметил, что в последнее время улучшилась диагностика, в частности, начали активно использовать тест на простат‑специфический антиген (ПСА). Кроме того, именно благодаря диагностике стали чаще обнаруживать и рак молочной железы у женщин. По словам Вьюшкова, это стало возможным благодаря переходу с аналоговых аппаратов на цифровые.

Ранее онколог и проктолог Александр Григорьев перечислил факторы, которые провоцируют рак кишечника. Повышают риск этого заболевания курение, алкоголь и хронический геморрой, пояснил врач.