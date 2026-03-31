20:26, 31 марта 2026Забота о себе

Названы чаще всего встречающиеся у россиян виды рака

Онколог Вьюшков назвал рак груди самым распространенным видом рака у женщин в РФ
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Онколог Дмитрий Вьюшков назвал виды рака, которые чаще всего встречаются у жителей России. Врача цитирует aif.ru.

Видом рака, который чаще всего обнаруживают у женщин, Вьюшков назвал рак груди. По его словам, на него приходится около 24,5 процента всех онкологических заболеваний у жительниц России. Врач добавил, что на втором месте в этом списке — рак толстой и прямой кишки.

У мужчин же в России из всех видов онкологических заболеваний чаще всего диагностируют онкологическое заболевание простаты. «Уже четвертый год, как рак предстательной железы вышел на первое место. До этого был рак легкого», — уточнил Вьюшков. Рак толстой и прямой кишки у мужчин также входит в тройку лидеров, добавил доктор.

Говоря о том, почему рак простаты стали чаще обнаруживать, онколог отметил, что в последнее время улучшилась диагностика, в частности, начали активно использовать тест на простат‑специфический антиген (ПСА). Кроме того, именно благодаря диагностике стали чаще обнаруживать и рак молочной железы у женщин. По словам Вьюшкова, это стало возможным благодаря переходу с аналоговых аппаратов на цифровые.

Материалы по теме:
Прогуляться на здоровье. Как летний чек-ап помогает москвичам беречь свое здоровье
Прогуляться на здоровье.Как летний чек-ап помогает москвичам беречь свое здоровье
20 мая 2022
Россияне все чаще жалуются на усталость. Как вернуть энергию? Отвечают врачи и психологи
Россияне все чаще жалуются на усталость.Как вернуть энергию? Отвечают врачи и психологи
21 мая 2022

Ранее онколог и проктолог Александр Григорьев перечислил факторы, которые провоцируют рак кишечника. Повышают риск этого заболевания курение, алкоголь и хронический геморрой, пояснил врач.

    «Такое невозможно без согласия НАТО». Дроны ВСУ ударили по России с территории Прибалтики. Какую роль сыграл в этом альянс?

    В Киеве объяснили появление дронов ВСУ над странами Прибалтики

    Проверка реакции у полицейского плохо закончилась для россиянина

    Появились подробности о ликвидации пожара после взрыва на российском химзаводе

    Названы чаще всего встречающиеся у россиян виды рака

    Россиянка решила засудить туроператора на 300 тысяч из-за некрасивого вида в номере отеля

    В сети восхитились откровенными фото 18-летней дочери Миллы Йовович

    Путин поговорил с лидером ближневосточной страны

    Спецпредставитель Путина пообещал Туску проблемы с поляками

    Выступивший в Чечне звезда Comedy Club оценил чувство юмора Кадырова

