15:33, 12 марта 2026

Названы главные враги здоровья кишечника

Онколог Григорьев: Алкоголь и хронический геморрой провоцируют рак толстой кишки
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: sebra / Shutterstock / Fotodom

Онколог и проктолог «ГУТА КЛИНИК» Александр Григорьев назвал факторы, которые провоцируют рак кишечника. Главных врагов этого органа он перечислил в разговоре с «Лентой.ру».

«Риск рака кишечника гораздо выше у курящих людей, поскольку с каждой затяжкой сигареты или вейпа они вдыхают большое количество канцерогенов. Не меньше курения провоцирует опухолевые процессы в кишечнике алкоголь», — предупредил Григорьев.

По словам онколога, провоцировать рак также могут хронический геморрой, анальные трещины, воспалительные процессы и полипы кишечника. Особенно опасны полипы, склонные к увеличению и разрастанию, а позже — к трансформации в злокачественные новообразования, пояснил Григорьев.

Еще одним фактором риска врач назвал малоподвижный образ жизни и лишний вес. Они вызывают ослабление мышц кишечника, замедляют метаболизм и провоцируют развитие проктологических заболеваний, которые тесно связаны с развитием рака.

Ранее онколог Владимир Сенько рассказал, какие привычки повышают риск развития рака. Среди них он выделил переедание и недостаток физической активности.

