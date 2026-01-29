Россиян предупредили о повышающих риск развития рака привычках

Онколог Сенько: Переедание и гиподинамия могут повышать риск развития рака

Онколог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Владимир Сенько предупредил россиян, что некоторые на первый взгляд безобидные привычки повышают риск развития рака. Их врач перечислил в разговоре с «Лентой.ру».

«Переедание и недостаток физической активности могут повышать вероятность развития онкологических заболеваний. Ожирение является ключевым фактором риска различных видов рака, в том числе — органов желудочно-кишечного тракта, толстой и прямой кишки, щитовидной и поджелудочной желез», — отметил врач.

В доказательство своих слов он привел исследования, доказавшие связь избыточного веса с повышенными рисками лейкемии, меланомы и рака костного мозга. У женщин в период постменопаузы ожирение также может спровоцировать развитие злокачественных новообразований груди и эндометрия матки.

Сенько подчеркнул: значение имеет не только количество потребляемых калорий, но и состав рациона. По его словам, риск рака существенно возрастает, когда основу питания составляют фастфуд, быстрые углеводы, насыщенные жиры и продукты глубокой переработки — полуфабрикаты, магазинные колбасы, сосиски и копчености.

Помимо ожирения, опасность представляют и такие привычки, как курение и употребление алкоголя, подчеркнул врач. Табак в разы повышает риск рака легкого, пищевода, желудка, поджелудочной железы, почек и мочевого пузыря. По словам Сенько, алкоголь тоже увеличивает риск рака, причем вне зависимости от крепости напитка и количества выпитого.

