Врач оценила вероятность развития рака кожи из-за повреждения родинки

Врач Антонова: Связь между повреждением родинки и меланомой не подтверждена

Травматизация родинки не является поводом для паники, заявила дерматолог Ольга Антонова. В своем Telegram-канале она оценила вероятность развития рака кожи из-за повреждения невуса.

«Научные исследования не подтверждают прямой связи между повреждением родинки и развитием меланомы», — подчеркнула Антонова.

По ее словам, около 50 процентов людей, у которых обнаруживали этот вид рака, рассказывали, что ранее травмировали родинки. Однако Антонова заверила: это не означает, что именно травма стала причиной появления рака кожи. По ее утверждению, меланома у этих людей могла начать развиваться еще задолго до повреждения родинки или же появиться позже по другим причинам.

