Разъяренный носорог перевернул машину с женщиной за рулем

В немецком городе Ходенхаген, земля Нижняя Саксония, разъяренный носорог напал на легковой автомобиль, в котором находилась женщина. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Инцидент произошел в сафари-парке «Серенгети». 30-летний белый носорог по кличке Кусини (Kusini) три раза перевернул полосатую машину, в которой ехала сотрудница парка.

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В результате нападения автомобиль получил значительные повреждения. Женщина отделалась синяками.

По словам менеджера «Серенгети» Фабрицио Сепе (Fabrizio Sepe), пока неясно, что так разозлило носорога. Кусини прислали в парк два года назад для размножения. Он все еще не привык к новому месту, поэтому его выпускают из вольера только по утрам и вечерам, когда в парке нет посетителей.

Белый носорог считается крупнейшим представителем семейства носорогов. Он может развивать скорость до 40 километров в час и весит около двух тонн. Самцы достигают половой зрелости в 10—12 лет и доживают до 40—50 лет.

Всего в парке «Серенгети» проживают более 1,5 тысячи животных. Его территория превышает 120 гектаров. Он был открыт в 1974 году. Главная особенность парка состоит в том, что посетители передвигаются по нему на собственных автомобилях.

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