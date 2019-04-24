Убившая хозяина «самая опасная в мире птица» найдет нового владельца

В американском штате Флорида убившую владельца-фермера крупную нелетающую птицу казуар выставят на аукцион. Об этом сообщает издание Metro.

Птица убила Марвина Хайоса (Marvin Hajos) 13 апреля на его ферме в городе Гейнсвилл. Предположительно, животное напало на американца, когда тот зашел к нему в клетку, чтобы покормить. Спасатели считают, что 75-летний мужчина поскользнулся и упал, что спровоцировало казуара. Он нанес владельцу смертельный удар когтями.

Позже стало известно, что последним желанием Хайоса было оставить казуара в живых и продать на аукционе вместе с сотней других экзотических животных с фермы: лемурами-вари, попугаями ара, игрунками и страусом эму.

Аукцион пройдет в воскресенье, 28 апреля.

Казуары считаются самыми опасными в мире птицами. Из ныне живущих по размерам их обходят только страусы. Рост казуаров может достигать двух метров, а вес — 60 килограммов. У этих птиц острые когти, длина которых нередко доходит до 10 сантиметров. Согласно законам штата Флорида, их можно содержать только в специально оборудованных клетках.

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