Два льва напали на работника зоопарка в Германии, когда тот зашел в вольер, чтобы покормить животных. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел в сафари-парке «Серенгети-парк», расположенном в коммуне Ходенхаген, Нижняя Саксония. Коллеги раненного мужчины помогли ему выбраться из вольера и вызвали скорую помощь.

Отмечается, что 24-летний мужчина получил серьезные ранения. В настоящее время он находится в больнице, его жизни ничто не угрожает.

Всего в парке «Серенгети» проживают более 1,5 тысячи животных. Его территория превышает 120 гектаров. Он был открыт в 1974 году. Главная особенность парка состоит в том, что посетители передвигаются по нему на собственных автомобилях.

В апреле в Уганде, Восточная Африка, дикие слоны сбежали с территории Национального парка королевы Елизаветы и убили двух человек.

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