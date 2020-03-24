Напряженная схватка двух буйволов попала на видео

Kruger National Park Videos / YouTube

В южноафриканском национальном парке Крюгера запечатлели противостояние двух буйволов. Видео, снятое очевидцами, опубликовано на YouTube-канале Kruger National Park Videos.

На кадрах видно, как буйволы бодаются, угрожающе рычат и толкают друг друга. Из-за напряженной схватки над животными поднялось облако пыли. Под конец ролика соперники разошлись в разные стороны. Пострадало ли хоть одно из животных, остается неизвестным. Автор ролика также не установлен.

Ранее в парке Крюгера на видео попало нападение львов на буйвола. Три хищника окружили жертву и бросились на нее. Ролик заканчивается на моменте, когда львы терзают обессиленного буйвола.

Национальный парк Крюгера находится на северо-востоке ЮАР. На его территории обитает около полутора тысяч львов, 12 тысяч слонов, 2,5 тысячи буйволов, около тысячи леопардов и пять тысяч носорогов.

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