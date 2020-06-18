Взрослый носорог обучал младшего сородича борьбе и попал на видео

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В южноафриканском национальном парке Крюгера очевидцы сняли на камеру битву двух носорогов. Видео с животными опубликовано на канале Kruger National Park Videos в YouTube.

Кадры принадлежат местному туроператору Tim Brown Tours & Safari's города Дурбан. «Взрослый носорог обучает своего младшего сородича драться, как чемпион», — подписали представители канала. На кадрах видно, как крупный носорог аккуратно бодается с противником. Юное животное идет в наступление и медленно смещает своего старшего собрата с дороги в заросли.

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Услышав голоса туристов, носороги повернулись к ним и приостановили поединок. На следующих кадрах взрослая особь подцепила рогом заднюю ногу противника и некоторое время удерживала ее на весу. Позже к борющейся паре подошел еще один носорог. Однако он не стал вмешиваться в противостояние и спокойно стоял на дороге.

Национальный парк Крюгера находится на северо-востоке ЮАР. На его территории обитает около полутора тысяч львов, 12 тысяч слонов, 2,5 тысячи буйволов, около тысячи леопардов и пять тысяч носорогов.

Ранее сотрудники парка Крюгера стали свидетелями нападения льва на детеныша носорога. На записи видно, как хищник исподтишка запрыгивает на спину детеныша, и тот начинает визжать. Испуганный женский голос за кадром говорит: «О, нет!»

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